Hint Manaksia Steel katma değerli yassı çelik kapasitesini artırmak için 84 milyon $ yatırım yapacak

Hindistan merkezli Manaksia Steel Limited (MSL), Batı Bengal eyaletinin doğusundaki liman kenti Haldia'da bulunan tesisinde soğuk rulo sac ve boyalı sac kapasitesini artırmak için 84 milyon $ tutarında yatırım yapacağını bildirdi.
Kapasite artırım projesi iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada MSL, yıllık 95.000 mt soğuk rulo sac, 31.000 mt kaplamalı sac ve 90.000 mt boyalı sac kapasitesi ekleyecek. Böylece şirketin söz konusu ürünlerdeki toplam yıllık kapasiteleri sırasıyla 175.000 mt, 175.200 mt ve 150.000 mt seviyesine ulaşacak. İlk aşamanın 2029-30 dönemine kadar tamamlanması planlanıyor.
İkinci aşamada MSL, yıllık 100.000 mt ilave soğuk rulo sac, 100.000 mt kaplamalı sac ve 90.000 mt boyalı sac üretim kapasitesi ekleyecek. Şirket, bu aşamanın 2033-34 mali yılına kadar tamamlanacağını belirtti.
Ayrıca MSL, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının yıllık %249 artışla 2,26 milyar INR (23,74 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Şirket, katma değerli çelik ürünlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle toplam gelirinin yıllık %51 artışla 32,75 milyar INR (343,26 milyon $) seviyesine ulaştığını belirtti.