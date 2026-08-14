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Hint Manaksia Steel katma değerli yassı çelik kapasitesini artırmak için 84 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 14 Ağustos 2026 10:49:33 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Manaksia Steel Limited (MSL), Batı Bengal eyaletinin doğusundaki liman kenti Haldia'da bulunan tesisinde soğuk rulo sac ve boyalı sac kapasitesini artırmak için 84 milyon $ tutarında yatırım yapacağını bildirdi.

Kapasite artırım projesi iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada MSL, yıllık 95.000 mt soğuk rulo sac, 31.000 mt kaplamalı sac ve 90.000 mt boyalı sac kapasitesi ekleyecek. Böylece şirketin söz konusu ürünlerdeki toplam yıllık kapasiteleri sırasıyla 175.000 mt, 175.200 mt ve 150.000 mt seviyesine ulaşacak. İlk aşamanın 2029-30 dönemine kadar tamamlanması planlanıyor.

İkinci aşamada MSL, yıllık 100.000 mt ilave soğuk rulo sac, 100.000 mt kaplamalı sac ve 90.000 mt boyalı sac üretim kapasitesi ekleyecek. Şirket, bu aşamanın 2033-34 mali yılına kadar tamamlanacağını belirtti.

Ayrıca MSL, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının yıllık %249 artışla 2,26 milyar INR (23,74 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Şirket, katma değerli çelik ürünlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle toplam gelirinin yıllık %51 artışla 32,75 milyar INR (343,26 milyon $) seviyesine ulaştığını belirtti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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