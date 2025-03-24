BMW Industries Limited katma değerli çelik üretim tesisi kuracak

Hint BMW Industries Limited (BIL), 92 milyon $ yatırım yaparak Bokaro’da katma değerli çelik üretimine yönelik yeni tesis kuracağını duyurdu.

Söz konusu tesisin full hard soğuk rulo sac ve soğuk sac üretim kapasitesi yıllık 300.000 mt, galvanizli sac üretim kapasitesi yıllık 540.000 mt ve boyalı sac üretim kapasitesi de yıllık 2.000 mt seviyelerinde yer alacak.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde kademeli olarak inşa edilecek tesiste ilk hattın üretime 2025-26 mali yılında başlaması planlanıyor.

Öte yandan tesisin Haldia/Kolkata limanına yakınlığı şirketin küresel piyasalara erişimini kolaylaştıracak.