 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirilmesi önerildi

Çarşamba, 19 Mart 2025 15:21:32 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), yassı mamul ithalatına 200 günlük süreyle %12 oranında koruma vergisi uygulanmasını önerdi.

DGTR, yerel sektörün uğradığı ciddi zararı ve karşı karşıya olduğu tehdidi bertaraf etmek amacıyla %12 oranında geçici koruma vergisi getirilmesinin uygun olduğuna karar verdi. Bununla birlikte nihai kararını, sözlü görüşmelerin ardından açıklayacağını ifade etti.

Vergiye tabi tutulması önerilen ürünler arasında sıcak rulo sac, sıcak sac, sıcak haddelenmiş levha, kalın levha, soğuk rulo sac, soğuk sac, kaplamalı rulo, kaplamalı sac, boyalı rulo ve boyalı sac yer alıyor.

Açıklamada, “Söz konusu ürünlerin ithalatında ani ve sert bir artış yaşandı. Bu durum, yerel sektöre ve üreticilere ciddi zarar verdi. Geçici koruma önlemlerine yönelik başvuruda yaşanacak gecikmenin telafisi zor zararlar vereceği ve önlemlerin acilen uygulanmasının gerektiği kritik bir süreçteyiz,” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Hindistan hükümeti, artan ithalat karşısında soruşturma açmıştı. Yerel çelik üreticileri, ithalata %25 oranında koruma vergisi uygulanmasını talep etmişti.


Etiketler: Sıcak Sac Kaplamalı Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Soğuk Sac Yarı Mamul Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hint mühendislik ürünleri ihracatçıları rekabet gücünü korumak için hükümetten çözüm bekliyor

19 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörü koruma vergisinin %18-25’e çıkarılmasını istiyor

19 Mar | Çelik Haberler

İthalata vergi getirileceği duyumları Hindistan piyasasını çalkaladı

07 Mar | Çelik Haberler

Nomura Research: Hindistan’ın koruma vergisiyle yerel çelik fiyatları ve marjlar artacak

07 Mar | Çelik Haberler

S&P Global Ratings: ABD’nin vergileri sebebiyle Hindistan’da yerel çelik fiyatları sertçe düşebilir

06 Mar | Çelik Haberler

Hindistan, ABD’nin çelik ithalatı için açıkladığı verginin etkisini gözlemleyecek

05 Mar | Çelik Haberler

Moody’s: ABD’nin karşılıklı vergileri Hindistan’ı çok etkilemeyecek

27 Şub | Çelik Haberler

Hindistan metalürjik kok ithalatındaki kısıtlamanın süresini uzatabilir

26 Şub | Çelik Haberler

Hindistan, ABD’ye karşılık olarak vergi rejimini gözden geçirecek

26 Şub | Çelik Haberler

Hindistan küçük ölçekli işletmelerini olası ithalat vergisinden korumanın yollarını arıyor

19 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis