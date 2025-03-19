Hindistan’da yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirilmesi önerildi

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), yassı mamul ithalatına 200 günlük süreyle %12 oranında koruma vergisi uygulanmasını önerdi.

DGTR, yerel sektörün uğradığı ciddi zararı ve karşı karşıya olduğu tehdidi bertaraf etmek amacıyla %12 oranında geçici koruma vergisi getirilmesinin uygun olduğuna karar verdi. Bununla birlikte nihai kararını, sözlü görüşmelerin ardından açıklayacağını ifade etti.

Vergiye tabi tutulması önerilen ürünler arasında sıcak rulo sac, sıcak sac, sıcak haddelenmiş levha, kalın levha, soğuk rulo sac, soğuk sac, kaplamalı rulo, kaplamalı sac, boyalı rulo ve boyalı sac yer alıyor.

Açıklamada, “Söz konusu ürünlerin ithalatında ani ve sert bir artış yaşandı. Bu durum, yerel sektöre ve üreticilere ciddi zarar verdi. Geçici koruma önlemlerine yönelik başvuruda yaşanacak gecikmenin telafisi zor zararlar vereceği ve önlemlerin acilen uygulanmasının gerektiği kritik bir süreçteyiz,” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Hindistan hükümeti, artan ithalat karşısında soruşturma açmıştı. Yerel çelik üreticileri, ithalata %25 oranında koruma vergisi uygulanmasını talep etmişti.