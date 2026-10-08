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Hint BMWIL katma değerli çelik ürünleri kapasitesini artırma projesi kapsamında yeni boyama hattını devreye aldı

Perşembe, 08 Ekim 2026 10:52:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli BMW Industries Limited (BMWIL), 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde inşa edilmekte olan yeni çelik işleme kompleksi kapsamında boyama hattını devreye aldığını bildirdi.

Şirket, söz konusu boyama hattının yaklaşık 83 milyon $ yatırımla kurulmakta olan çelik işleme kompleksinin bir parçası olduğunu belirtti. Kompleks bünyesinde boyama hatlarının yanı sıra full hard soğuk sac, çinko-demir alaşımlı kaplama, çinko-alüminyum-magnezyum kaplama ve galvanizli sac hatları yer alacak. Böylece BMWIL, katma değerli kaplamalı çelik ürünlerinin tamamını kapsayan bir ürün gamına sahip olacak.

BMWIL Yönetim Kurulu Başkanı Ram Gopal Varma, “Bokaro'daki boyama hattımızın devreye alınması, yeni tesis yatırımımızda ve BMWIL'nin çelik işleme odaklı bir şirketten entegre ve katma değerli ürünler sunan bir çelik üreticisine dönüşümünde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kompleks sayesinde sıcak rulo sacdan kaplamalı ürünlere kadar tüm üretim zincirini kontrol edebilecek ve müşterilerimize kaplamalı çelik ürünlerinin tamamını sunabileceğiz,” dedi.

Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Trapez Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 12.000 mm
  1311-DX51
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Boyalı Rulo Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 2.000 - 12.000 mm
Rulo  R
  3009-9002-7016
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Boyalı Trapez Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 12.000 mm
  3009-9002-7016
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

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