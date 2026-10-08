Hint BMWIL katma değerli çelik ürünleri kapasitesini artırma projesi kapsamında yeni boyama hattını devreye aldı

Hindistan merkezli BMW Industries Limited (BMWIL), 8 Ekim Perşembe günü yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde inşa edilmekte olan yeni çelik işleme kompleksi kapsamında boyama hattını devreye aldığını bildirdi.

Şirket, söz konusu boyama hattının yaklaşık 83 milyon $ yatırımla kurulmakta olan çelik işleme kompleksinin bir parçası olduğunu belirtti. Kompleks bünyesinde boyama hatlarının yanı sıra full hard soğuk sac, çinko-demir alaşımlı kaplama, çinko-alüminyum-magnezyum kaplama ve galvanizli sac hatları yer alacak. Böylece BMWIL, katma değerli kaplamalı çelik ürünlerinin tamamını kapsayan bir ürün gamına sahip olacak.

BMWIL Yönetim Kurulu Başkanı Ram Gopal Varma, “Bokaro'daki boyama hattımızın devreye alınması, yeni tesis yatırımımızda ve BMWIL'nin çelik işleme odaklı bir şirketten entegre ve katma değerli ürünler sunan bir çelik üreticisine dönüşümünde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kompleks sayesinde sıcak rulo sacdan kaplamalı ürünlere kadar tüm üretim zincirini kontrol edebilecek ve müşterilerimize kaplamalı çelik ürünlerinin tamamını sunabileceğiz,” dedi.