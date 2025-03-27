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ArcelorMittal Nippon Steel’in kaplamalı mamulleri yeşil sertifika aldı

Perşembe, 27 Mart 2025 15:00:26 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS), Pune tesisinde ürettiği galvanizli sac, boyalı sac ve Optigal® markası altındaki kaplamalı mamullerinin yeşil sertifika aldığını duyurdu.

Söz konusu sertifikanın, Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu verildiği ifade edildi.

Öte yandan AMNS’nin üretimde kullandığı malzemelerin en az 21’inin sürdürülebilir olduğu, %99’unu ise üretim tesisinin bulunduğu bölgeden temin ederek nakliyeden kaynaklı emisyonları önemli ölçüde azalttığı vurgulandı. Ayrıca ağır metaller de dahil olmak üzere tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasıyla daha güvenli ve temiz bir üretim süreci sağlandığı bildirildi.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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