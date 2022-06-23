Tata Steel 2050 yılına kadar İngiltere ve Hollanda’da karbonsuz üretime geçmeyi planlıyor

Perşembe, 23 Haziran 2022 12:25:42 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, İngiltere ve Hollanda’da yer alan tesislerinde düşük karbonlu teknolojilere geçiş planı hazırladığını belirtti.

Şirket CEO’su T.V. Narendran, Tata Steel UK ve Tata Steel Netherlands’in Avrupa’da 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçiş hedefleri doğrultusunda ayrıntılı bir planlama yaptığını söyledi.

Narendran açıklamasında, “Hollanda’da önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde yüksek fırınları ve kömür kullanımını kademeli olarak bırakmayı ve bunun yerine hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir teknolojisine ve elektrik ark ocağı kullanımına geçmeyi planlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tata Steel Netherlands’in çelik üretim kapasitesi yıllık 7 milyon mt seviyesinde yer alıyor.