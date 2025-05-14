Tata Steel 2025-26 mali yılında 1,76 milyar $ sermaye harcaması planlıyor

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Hindistan, İngiltere ve Hollanda’daki faaliyetleri için 2025-26 mali yılında yaklaşık 1,76 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planladığını duyurdu.

Tata Steel CEO’su T. V. Narendran ve CFO’su Koushik Chatterjee, sermaye harcamalarının yaklaşık 1,29 milyar $’ının Hindistan’da devam eden projelere, 223 milyon $’ının İngiltere’deki faaliyetlere ve kalan meblağın da Hollanda’daki faaliyetlere tahsis edileceğini ifade etti.

2023-24 mali yılında şirket, 1,84 milyar $ sermaye harcaması yapmıştı.