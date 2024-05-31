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Tata Steel 2024-25 mali yılında 2,04 milyar $ sermaye harcaması yapacak

Cuma, 31 Mayıs 2024 14:53:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited CEO’su T.V. Narendran, şirketin 2024-25 mali yılında yaklaşık 2,04 milyar $ sermaye harcaması yapacağını ve bu miktarın %75’inin yerel projelere ayrılacağını açıkladı.

Bu kapsamda şirket, yerel faaliyetlere odaklanarak Kalinganagar tesisinin kapasitesini artıracak, bazı yüksek fırınlarını yenileyecek ve hammadde birimini genişletecek. Ayrıca harcamaların bir kısmı, Punjab eyaletine bağlı Ludhiana’daki yeni elektrik ark ocaklı tesisin inşasında kullanılacak.

Narendran, “Hindistan’da çelik tüketimi yaklaşık %10 arttı. Bu artışın önümüzdeki yıllarda da sürmesini bekliyoruz,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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