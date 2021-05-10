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Körfez ülkeleri bazı çelik mamullerinin ithalatına koruma önlemi getirdi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 17:41:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun süren soruşturmaların ve çeşitli değerlendirmelerin ardından, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği (GCC), bölgedeki çelik ithalatına koruma önlemi uygulanacağını duyurdu.

Yerel yetkili makamın yayımladığı belgeye göre, kısıtlamaların üç yıl süresince uygulanması ve başlangıçta %16 oranında olan verginin sırasıyla %15,2’ye ve üçüncü yılda da %14,44’e düşürülmesi tavsiye edildi.

Uluslararası Ticarette Haksızlığı Önleme Uygulamaları Teknik Sekreterliği Bürosu’nun geçtiğimiz Temmuz ayında başlattığı soruşturmada, yassı mamul, uzun mamul ve borudan oluşan üç temel çelik ürün grubunun incelenmesine karar verilmişti.

Yayınlanan son rapora göre, aşağıda belirtilen ürünler yeni kısıtlamalara tabi tutulması önerildi:

Gümrük kodları

Ürün

721030; 721049; 721069; 721220; 721230; 721250; 721260; 722591; 722592; 722599

Metalik kaplama sac

721240

Organik kaplama sac

721310; 721320; 721391; 721399; 721410; 721430; 721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 722820; 722840; 722850; 722860; 721710; 721720; 721730; 721790; 722100; 722300; 722920; 722990

İnşaat demiri ve filmaşin

721491; 721499; 722211; 722219

Yuvarlak, kare ve dikdörtgen profil ve çubuklar

721610; 721631; 721632; 730810; 730110

Profil

721621; 721650; 730120

Köşebent ve profiller

730539; 730661; 730690; 730431; 730590; 730840; 730890

OCTG boru hariç dikişli borular

Piyasa kaynakları, resmi açıklamanın bayram tatilinden sonra yapılmasını beklese de önerilen oranların onaylanıp onaylanmayacağına ve genel olarak vergiye yönelik halen sorular var. Şimdilik, verginin ülkeye göre değişmeyeceği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkelerin tedariklerini ve GCC ile özel ticaret anlaşması yapanları kapsamayacağı söyleniyor.

Yerel bir piyasa kaynağı SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu önlem, çok büyük olmasa da kendi üretimimizin olduğu yerel sektörü ithalattan korumayı amaçlıyor. Sıcak sac, kütük ve OCTG boru gibi mamuller yine vergiden muaf olacak,” dedi.


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