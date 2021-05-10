Körfez ülkeleri bazı çelik mamullerinin ithalatına koruma önlemi getirdi

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 17:41:03 (GMT+3) | İstanbul

Uzun süren soruşturmaların ve çeşitli değerlendirmelerin ardından, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği (GCC), bölgedeki çelik ithalatına koruma önlemi uygulanacağını duyurdu.

Yerel yetkili makamın yayımladığı belgeye göre, kısıtlamaların üç yıl süresince uygulanması ve başlangıçta %16 oranında olan verginin sırasıyla %15,2’ye ve üçüncü yılda da %14,44’e düşürülmesi tavsiye edildi.

Uluslararası Ticarette Haksızlığı Önleme Uygulamaları Teknik Sekreterliği Bürosu’nun geçtiğimiz Temmuz ayında başlattığı soruşturmada, yassı mamul, uzun mamul ve borudan oluşan üç temel çelik ürün grubunun incelenmesine karar verilmişti.

Yayınlanan son rapora göre, aşağıda belirtilen ürünler yeni kısıtlamalara tabi tutulması önerildi:

Gümrük kodları Ürün 721030; 721049; 721069; 721220; 721230; 721250; 721260; 722591; 722592; 722599 Metalik kaplama sac 721240 Organik kaplama sac 721310; 721320; 721391; 721399; 721410; 721430; 721510; 721550; 721590; 722710; 722720; 722810; 722820; 722840; 722850; 722860; 721710; 721720; 721730; 721790; 722100; 722300; 722920; 722990 İnşaat demiri ve filmaşin 721491; 721499; 722211; 722219 Yuvarlak, kare ve dikdörtgen profil ve çubuklar 721610; 721631; 721632; 730810; 730110 Profil 721621; 721650; 730120 Köşebent ve profiller 730539; 730661; 730690; 730431; 730590; 730840; 730890 OCTG boru hariç dikişli borular

Piyasa kaynakları, resmi açıklamanın bayram tatilinden sonra yapılmasını beklese de önerilen oranların onaylanıp onaylanmayacağına ve genel olarak vergiye yönelik halen sorular var. Şimdilik, verginin ülkeye göre değişmeyeceği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkelerin tedariklerini ve GCC ile özel ticaret anlaşması yapanları kapsamayacağı söyleniyor.

Yerel bir piyasa kaynağı SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Söz konusu önlem, çok büyük olmasa da kendi üretimimizin olduğu yerel sektörü ithalattan korumayı amaçlıyor. Sıcak sac, kütük ve OCTG boru gibi mamuller yine vergiden muaf olacak,” dedi.