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Suudi Arabistan, Çin ve Türkiye'den yapılan profil ithalatına antidamping soruşturması başlattı

Salı, 10 Kasım 2026 17:11:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan Dış Ticaret Genel Otoritesi (GAFT), yerel üretici United Steel Company'nin (Saudi Steel) şikâyeti üzerine 9 Kasım'da Çin ve Türkiye çıkışlı sıcak haddelenmiş yapısal profillerin ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı. Yerel üreticinin artan ithalat rekabetine ilişkin endişeleri üzerine açılan soruşturma köşebent, U profil ve belirli H ve I profiller dahil olmak üzere hafif ve orta kesitli çelik profilleri kapsıyor.

Resmi soruşturma belgelerine göre Çin ve Türkiye'den söz konusu ürünlerin ithalatı 2022 yılındaki 19.149 mt seviyesinden 2025 yılında 136.667 mt'a yükselirken, diğer ülkelerden yapılan ithalat aynı dönemde 22.233 mt'dan 6.487 mt'a geriledi. Suudi Arabistan'ın 2025 yılında ilgili ürünlerdeki toplam ithalatının yaklaşık %85'ini Çin, %10,5'ini ise Türkiye oluşturdu. Benzer ürünlerde yerel üretimin yaklaşık %71'ini gerçekleştiren Saudi Steel, ithal ürünlerden kaynaklanan rekabetin artmasının yerel satış fiyatları ve kârlılık üzerinde baskı yarattığını, stoklarının yükseldiğini ve pazar payı endeksinin 2022-2025 döneminde %17 gerilediğini öne sürüyor.

Soruşturmada Çin ve Türkiye çıkışlı ürünlerin fiyatlandırmasının Saudi Steel'in belirttiği zorluklara katkıda bulunup bulunmadığı ve antidamping vergisi uygulanması için gerekçe oluşup oluşmadığı değerlendirilecek. Henüz ek bir önlem uygulanmazken, soruşturmanın bulguları ilgili ürünlerin ithalat koşullarında değişikliğe yol açabilir. Soruşturmanın 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, bu süre 18 aya kadar uzatılabilecek.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler S.Arabistan Orta Doğu Kota ve Vergiler 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör
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Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Çelik Konstrüksiyon

  Ağır Çelik
Tedarikçi TAV LAZER CELIK SAN VE TIC LTD STI
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HEB Profil

Genişlik 100 - 1.000 mm
  ST44
Tedarikçi ANK METAL
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