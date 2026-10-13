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Vietnam, Çin menşeli H-profillere yönelik dördüncü incelemeyi başlattı

Salı, 13 Ekim 2026 12:34:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerel üretici Posco Yamato Vina Steel JSC'nin başvurusu üzerine Çin menşeli bazı H-profil ürünlerine uygulanan antidamping önlemlerine yönelik dördüncü ara incelemeyi başlattı.

Posco Yamato Vina, Jinxi Group'a uygulanan vergilerin yeniden değerlendirilmesini talep etti

Yerel üreticinin Jinxi Group'a uygulanan damping marjının ve antidamping vergisinin gözden geçirilmesini talep etmesi üzerine bakanlık incelemeyi başlatma kararı aldı.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında yer alıyor.

İlgili taraflar için son kayıt tarihi 28 Aralık

Vietnam Ticaret Savunma Kurumu incelemeye katılmak isteyen ilgili tarafların kayıt yaptırması için son tarihi 28 Aralık 2026 olarak belirledi. Başvurular TRAV ONLINE platformu, posta veya e-posta yoluyla yapılabilecek. İlgili tarafların gözden geçirme kararının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.

Mevcut önlemler 2022 yılında uzatılmıştı

Vietnam, son incelemenin ardından 19 Ağustos 2022 tarihli karar kapsamında Çin menşeli H-profillere yönelik antidamping önlemlerini beş yıl daha uzatmıştı. Son inceleme kesin önlemlerin uygulanmaya başlamasını veya uzatılmasını takip eden ilk dört yıl içinde başvuru hakkına sahip tarafların yeniden değerlendirme talep edebildiği yıllık gözden geçirme mekanizması kapsamında yürütülüyor.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Konstrüksiyon

  Ağır Çelik
Tedarikçi TAV LAZER CELIK SAN VE TIC LTD STI
Teklifi Gör

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

HEB Profil

Genişlik 100 - 1.000 mm
  ST44
Tedarikçi ANK METAL
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