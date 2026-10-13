Vietnam, Çin menşeli H-profillere yönelik dördüncü incelemeyi başlattı

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerel üretici Posco Yamato Vina Steel JSC'nin başvurusu üzerine Çin menşeli bazı H-profil ürünlerine uygulanan antidamping önlemlerine yönelik dördüncü ara incelemeyi başlattı.

Posco Yamato Vina, Jinxi Group'a uygulanan vergilerin yeniden değerlendirilmesini talep etti

Yerel üreticinin Jinxi Group'a uygulanan damping marjının ve antidamping vergisinin gözden geçirilmesini talep etmesi üzerine bakanlık incelemeyi başlatma kararı aldı.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında yer alıyor.

İlgili taraflar için son kayıt tarihi 28 Aralık

Vietnam Ticaret Savunma Kurumu incelemeye katılmak isteyen ilgili tarafların kayıt yaptırması için son tarihi 28 Aralık 2026 olarak belirledi. Başvurular TRAV ONLINE platformu, posta veya e-posta yoluyla yapılabilecek. İlgili tarafların gözden geçirme kararının yürürlüğe girmesinden itibaren 60 iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.

Mevcut önlemler 2022 yılında uzatılmıştı

Vietnam, son incelemenin ardından 19 Ağustos 2022 tarihli karar kapsamında Çin menşeli H-profillere yönelik antidamping önlemlerini beş yıl daha uzatmıştı. Son inceleme kesin önlemlerin uygulanmaya başlamasını veya uzatılmasını takip eden ilk dört yıl içinde başvuru hakkına sahip tarafların yeniden değerlendirme talep edebildiği yıllık gözden geçirme mekanizması kapsamında yürütülüyor.