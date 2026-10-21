 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD'nin...

ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %22,9 arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2026 09:10:23 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %22,9 artarken 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,5 düşerek 18.259 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 24,5 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 28,4 milyon $'a kıyasla 31,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 8.055 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 6.161 mt'a kıyasla 11.012 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 5.536 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Konstrüksiyon

  Ağır Çelik
Tedarikçi TAV LAZER CELIK SAN VE TIC LTD STI
Teklifi Gör

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

HEB Profil

Genişlik 100 - 1.000 mm
  ST44
Tedarikçi ANK METAL
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Haziran ayında %13,1 düştü

24 Ağu | Çelik Haberler

ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Mayıs ayında %1,7 yükseldi

28 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Nisan ayında %10,2 arttı

23 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Mart ayında %50 yükseldi

18 May | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,3 düşüş kaydetti

22 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2026’nın Ocak ayında %0,8 geriledi

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Aralık ayında %12,9 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Kasım ayında yatay seyretti

10 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %1,1 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Temmuz ayında %18,6 yükseldi

25 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis