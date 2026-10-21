ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Ağustos ayında %22,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %22,9 artarken 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,5 düşerek 18.259 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Temmuz ayında kaydedilen 24,5 milyon $'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 28,4 milyon $'a kıyasla 31,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 8.055 mt'a ve 2025 yılının Ağustos ayında kaydedilen 6.161 mt'a kıyasla 11.012 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 5.536 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.