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Kocaer Çelik Ekim ayında 68,3 milyon $ tutarında çelik profil siparişi aldı

Salı, 03 Kasım 2026 10:38:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye merkezli çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ., bu yıl Ekim ayında toplam 68,3 milyon $ (yaklaşık 3,4 milyar TL) tutarında çelik profil siparişi aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre ağırlıklı olarak ihracat ve iç piyasaya yönelik alınan siparişlerin toplam değeri 68.302.679 $ olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, Kocaer Çelik'in bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide hasılatının %12,1'ine karşılık geliyor.

Kocaer Çelik, siparişlere ilişkin sevkiyatların sözleşme takvimleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kocaer Çelik 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Konstrüksiyon

  Ağır Çelik
Tedarikçi TAV LAZER CELIK SAN VE TIC LTD STI
Teklifi Gör

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

HEB Profil

Genişlik 100 - 1.000 mm
  ST44
Tedarikçi ANK METAL
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