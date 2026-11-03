Kocaer Çelik Ekim ayında 68,3 milyon $ tutarında çelik profil siparişi aldı

Türkiye merkezli çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ., bu yıl Ekim ayında toplam 68,3 milyon $ (yaklaşık 3,4 milyar TL) tutarında çelik profil siparişi aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre ağırlıklı olarak ihracat ve iç piyasaya yönelik alınan siparişlerin toplam değeri 68.302.679 $ olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, Kocaer Çelik'in bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide hasılatının %12,1'ine karşılık geliyor.

Kocaer Çelik, siparişlere ilişkin sevkiyatların sözleşme takvimleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.