Kolombiya, Çin ve Türkiye menşeli çelik profil ithalatına inceleme başlattı

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı (MinCIT), yerli üreticiler Diaco ve Ternium Colombia'nın başvurusu üzerine Çin ve Türkiye çıkışlı çelik profil ithalatına yönelik antidamping incelemesi başlattığını açıkladı.

İnceleme sıcak haddelenmiş L ve U profilleri kapsıyor

İnceleme kapsamındaki ürünler yüksekliği 101,60 mm'yi aşmayan, sadece sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonla üretilmiş alaşımlı ve alaşımsız demir veya çelik L ve U profillerden oluşuyor. Söz konusu ürünler, Kolombiya'nın 7216.10.00.00, 7216.21.00.00, 7216.31.00.00, 7216.40.00.00 ve 7228.70.00.00 tarife kodları altında yer alıyor.

İlgili taraflara katılım için 30 iş günü süre tanındı

Bakanlık 23 Ekim tarihinde yayımladığı duyuruda incelemeyle ilgili tarafları duyurunun yayımlanmasından itibaren 30 iş günü içinde gerekçeli görüşlerini, destekleyici kanıtlarını ve soru formlarına verilen yanıtlar da dahil olmak üzere ilgili belgelerini sunmaya davet etti.

Bakanlık damping iddiaları ve bu uygulamaların Kolombiyalı üreticiler üzerindeki etkilerine ilişkin inceleme kapsamında kamuya açık dosya belgelerinin yanı sıra söz konusu ürünlerin ithalatçıları, Türkiye'deki üretici ve ihracatçılar ile Türk hükümetine yönelik soru formlarını da erişime açtı.