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Kolombiya, Çin ve Türkiye menşeli çelik profil ithalatına inceleme başlattı

Pazartesi, 26 Ekim 2026 15:47:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı (MinCIT), yerli üreticiler Diaco ve Ternium Colombia'nın başvurusu üzerine Çin ve Türkiye çıkışlı çelik profil ithalatına yönelik antidamping incelemesi başlattığını açıkladı.

İnceleme sıcak haddelenmiş L ve U profilleri kapsıyor

İnceleme kapsamındaki ürünler yüksekliği 101,60 mm'yi aşmayan, sadece sıcak haddelenmiş veya sıcak ekstrüzyonla üretilmiş alaşımlı ve alaşımsız demir veya çelik L ve U profillerden oluşuyor. Söz konusu ürünler, Kolombiya'nın 7216.10.00.00, 7216.21.00.00, 7216.31.00.00, 7216.40.00.00 ve 7228.70.00.00 tarife kodları altında yer alıyor. 

İlgili taraflara katılım için 30 iş günü süre tanındı

Bakanlık 23 Ekim tarihinde yayımladığı duyuruda incelemeyle ilgili tarafları duyurunun yayımlanmasından itibaren 30 iş günü içinde gerekçeli görüşlerini, destekleyici kanıtlarını ve soru formlarına verilen yanıtlar da dahil olmak üzere ilgili belgelerini sunmaya davet etti.

Bakanlık damping iddiaları ve bu uygulamaların Kolombiyalı üreticiler üzerindeki etkilerine ilişkin inceleme kapsamında kamuya açık dosya belgelerinin yanı sıra söz konusu ürünlerin ithalatçıları, Türkiye'deki üretici ve ihracatçılar ile Türk hükümetine yönelik soru formlarını da erişime açtı.

Etiketler: Profil Uzun Ürünler Kolombiya Güney Amerika Kota ve Vergiler 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Konstrüksiyon

  Ağır Çelik
Tedarikçi TAV LAZER CELIK SAN VE TIC LTD STI
Teklifi Gör

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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HEB Profil

Genişlik 100 - 1.000 mm
  ST44
Tedarikçi ANK METAL
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