ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin U, I, H, L ve T tipi profilleri kapsayan ağır yapısal profil ihracatı, bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %6 düşerken 2025 yılının aynı ayına kıyasla %61,7 artarak 17.155 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 31,1 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 14,5 milyon $'a kıyasla 27,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 11.012 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 5.868 mt'a kıyasla 9.739 mt ile Kanada oldu. Kanada'yı 6.435 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.