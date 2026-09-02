Subsea7, ABD Körfezi'ndeki sondaj çalışmaları için 150 milyon $'a varan sözleşme imzaladı

İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7, İngiltere merkezli Harbour Energy'nin iştiraki LLOG Exploration Company LLC'den ABD Körfezi'ndeki Who Dat East açık deniz sondaj projesine boru tedarik etmek üzere sözleşme aldığını açıkladı.

Proje 29 km uzunluğunda çelik boru sistemini kapsıyor

Sözleşme kapsamında yaklaşık 1.300 metre su derinliğinde bulunan Who Dat East sahasını yüzer üretim tesisine bağlayacak 29 km uzunluğundaki çelik boru sisteminin imalatı, nakliyesi ve montajının yanı sıra denizaltı kontrol ekipmanlarının kurulumu gerçekleştirilecek. Subsea7 tarafından “önemli ölçekte” olarak nitelendirilen sözleşmenin değerinin 50 milyon $ ila 150 milyon $ arasında olduğu tahmin ediliyor.

Proje yönetimi ve mühendislik faaliyetleri Subsea7'nin Houston'daki ofisinde derhal başlayacak. Sondaj çalışmalarının ise 2028 yılında başlaması bekleniyor.