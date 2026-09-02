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Subsea7, ABD Körfezi'ndeki sondaj çalışmaları için 150 milyon $'a varan sözleşme imzaladı

Çarşamba, 02 Eylül 2026 12:49:29 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7, İngiltere merkezli Harbour Energy'nin iştiraki LLOG Exploration Company LLC'den ABD Körfezi'ndeki Who Dat East açık deniz sondaj projesine boru tedarik etmek üzere sözleşme aldığını açıkladı.

Proje 29 km uzunluğunda çelik boru sistemini kapsıyor

Sözleşme kapsamında yaklaşık 1.300 metre su derinliğinde bulunan Who Dat East sahasını yüzer üretim tesisine bağlayacak 29 km uzunluğundaki çelik boru sisteminin imalatı, nakliyesi ve montajının yanı sıra denizaltı kontrol ekipmanlarının kurulumu gerçekleştirilecek. Subsea7 tarafından “önemli ölçekte” olarak nitelendirilen sözleşmenin değerinin 50 milyon $ ila 150 milyon $ arasında olduğu tahmin ediliyor.

Proje yönetimi ve mühendislik faaliyetleri Subsea7'nin Houston'daki ofisinde derhal başlayacak. Sondaj çalışmalarının ise 2028 yılında başlaması bekleniyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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