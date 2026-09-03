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ABD, Güney Kore ve Türkiye'den ithal kaynaklı hat borusuna vergi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 03 Eylül 2026 14:00:34 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Türkiye'den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergilerine ve Türkiye'den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin yürürlükten kaldırılmasının damping, teşvik ve ABD'deki yerel sanayisine yönelik maddi zararın devamına veya tekrarlanmasına yol açabileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjları Güney Kore için %6,22 ve Türkiye için %22,95'e varan oranlarda yer alırken, Türkiye için telafi edici vergi Borusan İstikbal Ticaret, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş için %152,98, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş., Tosyalı Dış Ticaret A.Ş., Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan Satış İth. İhr. A.Ş., Tosyalı Holding A.Ş. ve diğer tüm Türk şirketler için %1,31 oranlarında uygulanmaya devam edecek.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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