ABD, Güney Kore ve Türkiye'den ithal kaynaklı hat borusuna vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Türkiye'den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergilerine ve Türkiye'den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin yürürlükten kaldırılmasının damping, teşvik ve ABD'deki yerel sanayisine yönelik maddi zararın devamına veya tekrarlanmasına yol açabileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjları Güney Kore için %6,22 ve Türkiye için %22,95'e varan oranlarda yer alırken, Türkiye için telafi edici vergi Borusan İstikbal Ticaret, Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. ve Borusan Holding A.Ş için %152,98, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş., Tosyalı Dış Ticaret A.Ş., Tosyalı Elektrik Enerjisi Toptan Satış İth. İhr. A.Ş., Tosyalı Holding A.Ş. ve diğer tüm Türk şirketler için %1,31 oranlarında uygulanmaya devam edecek.