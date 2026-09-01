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ABD BAE çıkışlı yuvarlak kaynaklı boruya yönelik nihai antidamping sonuçlarını revize etti

Salı, 01 Eylül 2026 10:41:52 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yuvarlak kaynaklı çelik boruya yönelik antidamping vergisi uygulamasının 1 Aralık 2020 ile 30 Kasım 2021 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemesinin değiştirilmiş nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık nihai sonuçları ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gerçekleştirdiği ikinci yeniden değerlendirme doğrultusunda aldığı 19 Ağustos 2026 tarihli karara uygun hale getirmek amacıyla değiştirdi. 

Mahkeme kararı doğrultusunda Universal Tube and Plastic Industries, Ltd., THL Tube and Pipe Industries LLC ve KHK Scaffolding and Formwork LLC (topluca Universal) için ağırlıklı ortalama damping marjı %2,63'ten %3,64'e yükseldi.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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