ABD BAE çıkışlı yuvarlak kaynaklı boruya yönelik nihai antidamping sonuçlarını revize etti

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı yuvarlak kaynaklı çelik boruya yönelik antidamping vergisi uygulamasının 1 Aralık 2020 ile 30 Kasım 2021 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemesinin değiştirilmiş nihai sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık nihai sonuçları ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gerçekleştirdiği ikinci yeniden değerlendirme doğrultusunda aldığı 19 Ağustos 2026 tarihli karara uygun hale getirmek amacıyla değiştirdi.
Mahkeme kararı doğrultusunda Universal Tube and Plastic Industries, Ltd., THL Tube and Pipe Industries LLC ve KHK Scaffolding and Formwork LLC (topluca Universal) için ağırlıklı ortalama damping marjı %2,63'ten %3,64'e yükseldi.