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ABD, Türkiye'den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 10:03:14 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye çıkışlı petrol ve doğal gaz sondaj (OCTG) borusuna uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Türkiye'deki petrol ve doğal gaz borusu üreticileri ve ihracatçılarına teşvik sağladığını tespit etti.

İncelemede değerlendirilen tek şirket olan Borusan için teşvik oranı ön sonuçlara göre %0,63 olarak belirlenirken, ilk soruşturmada diğer tüm şirketler için belirlenen %9,21 oranı değişmedi.

Söz konusu ürünler 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında yer alıyor.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlanmasından itibaren 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler Borusan Boru 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
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Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
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Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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