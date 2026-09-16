ABD, Türkiye'den ithal OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye çıkışlı petrol ve doğal gaz sondaj (OCTG) borusuna uygulanan telafi edici vergiye ilişkin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Türkiye'deki petrol ve doğal gaz borusu üreticileri ve ihracatçılarına teşvik sağladığını tespit etti.

İncelemede değerlendirilen tek şirket olan Borusan için teşvik oranı ön sonuçlara göre %0,63 olarak belirlenirken, ilk soruşturmada diğer tüm şirketler için belirlenen %9,21 oranı değişmedi.

Söz konusu ürünler 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında yer alıyor.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlanmasından itibaren 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.