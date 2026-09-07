 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada'da...

Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti, ABD'de yatay seyretti - 36. Hafta, 2026

Pazartesi, 07 Eylül 2026 10:15:10 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 588 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 130 adet seviyesine inerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 449 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 51 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 204 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 23 adet artış kaydetti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı azaldı, ABD'de yatay seyretti - 35. Hafta, 2026

01 Eyl | Çelik Haberler

Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 34. Hafta, 2026

24 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı arttı - 33. Hafta, 2026

17 Ağu | Çelik Haberler

ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada'da düştü - 32. Hafta, 2026

10 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'da ve ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 31. Hafta, 2026

04 Ağu | Çelik Haberler

ABD'de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada'da yükseldi - 30. Hafta, 2026

28 Tem | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artış gösterdi - 29. Hafta, 2026

21 Tem | Çelik Haberler

ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken, Kanada’da düştü - 28. Hafta, 2026

13 Tem | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 26. Hafta, 2026

29 Haz | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı arttı - 25. Hafta, 2026

23 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis