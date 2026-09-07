Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti, ABD'de yatay seyretti - 36. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 588 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 130 adet seviyesine inerken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 449 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 51 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 204 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 23 adet artış kaydetti.