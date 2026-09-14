ABD'de ve Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi - 37. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 11 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 591 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 132 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 450 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 52 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 207 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 21 adet artış kaydetti.