Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı azaldı, ABD'de yatay seyretti - 35. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 28 Ağustos tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 588 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 132 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 447 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 52 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 211 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 36 adet artış kaydetti.