ABD Avusturya çıkışlı OCTG'ye yönelik telafi edici vergi soruşturmasında ön kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Avusturya çıkışlı OCTG üreticileri ve ihracatçılarına sübvansiyon sağlandığı yönünde ön karar verdi. Soruşturma dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsıyor.

Bakanlık, soruşturma kapsamında bireysel olarak incelenen tek üretici/ihracatçı olan voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (voestalpine Tubulars) için telafi edici vergi oranını ön kararda %10,17 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için uygulanacak oran da voestalpine Tubulars için hesaplanan oran temel alınarak %10,17 olarak belirlendi.

Telafi edici vergi soruşturmasına ilişkin nihai kararın Avusturya çıkışlı OCTG ithalatına yönelik eş zamanlı antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararıyla birlikte açıklanacağı belirtildi. Antidamping soruşturmasına ilişkin nihai kararın en geç 12 Ocak 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor.