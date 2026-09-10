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ABD Avusturya çıkışlı OCTG'ye yönelik telafi edici vergi soruşturmasında ön kararını açıkladı

Perşembe, 10 Eylül 2026 10:30:16 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Avusturya çıkışlı OCTG üreticileri ve ihracatçılarına sübvansiyon sağlandığı yönünde ön karar verdi. Soruşturma dönemi 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsıyor.

Bakanlık, soruşturma kapsamında bireysel olarak incelenen tek üretici/ihracatçı olan voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (voestalpine Tubulars) için telafi edici vergi oranını ön kararda %10,17 olarak belirledi.

Diğer tüm şirketler için uygulanacak oran da voestalpine Tubulars için hesaplanan oran temel alınarak %10,17 olarak belirlendi.

Telafi edici vergi soruşturmasına ilişkin nihai kararın Avusturya çıkışlı OCTG ithalatına yönelik eş zamanlı antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararıyla birlikte açıklanacağı belirtildi. Antidamping soruşturmasına ilişkin nihai kararın en geç 12 Ocak 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Etiketler: Boru Borular ABD Avusturya Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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