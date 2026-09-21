ABD'de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada'da geriledi- 38. Hafta, 2026

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 18 Eylül tarihinde sona eren haftada ABD'de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 595 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 134 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 452 adet seviyesinde kaydedildi. ABD'de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 53 adet artmış oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşerek 197 adet seviyesinde kaydedildi. Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 8 adet artış kaydetti.