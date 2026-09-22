ABD'nin OCTG boru ithalatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %44,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'nin OCTG boru ithalatı bu yıl Temmuz ayında aylık %44,4 artarken, yıllık %3,0 düşüşle 150.116 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında OCTG ithalatı Temmuz 2026'da 151,2 milyon $ olurken, söz konusu değer bir önceki ay 119,3 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayında 191,5 milyon $ seviyesindeydi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla OCTG boru ithalatı yaptığı ülke 59.060 mt ile Güney Kore olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 52.525 mt ve Temmuz 2025'te 69.835 mt seviyesinde yer almıştı. Temmuz ayında ABD'nin diğer başlıca OCTG tedarikçileri 31.702 mt ile Tayvan, 15.417 mt ile Vietnam, 10.197 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 8.575 mt ile Avusturya oldu.