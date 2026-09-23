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ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %7,5 düştü

Çarşamba, 23 Eylül 2026 09:59:11 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yıl Temmuz ayında aylık %7,5 düşerken, yıllık %18,7 artışla 51.707 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında hat borusu ithalatı Temmuz 2026'da 51,0 milyon $ olurken, söz konusu değer bir önceki ay 57,2 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayında 55,3 milyon $ seviyesindeydi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke 32.036 mt ile Güney Kore olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 26.398 mt ve Temmuz 2025'te 24.670 mt seviyesinde yer almıştı. Temmuz ayında ABD'nin diğer başlıca hat borusu tedarikçileri 6.820 mt ile Meksika, 2.847 mt ile Hindistan ve 2.244 mt ile Tayvan oldu.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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