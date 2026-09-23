ABD'nin hat borusu ithalatı 2026'nın Temmuz ayında aylık %7,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre ABD'nin hat borusu ithalatı bu yıl Temmuz ayında aylık %7,5 düşerken, yıllık %18,7 artışla 51.707 mt seviyesinde gerçekleşti. Değer bazında hat borusu ithalatı Temmuz 2026'da 51,0 milyon $ olurken, söz konusu değer bir önceki ay 57,2 milyon $ ve 2025 yılının aynı ayında 55,3 milyon $ seviyesindeydi.

Temmuz ayında ABD'nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke 32.036 mt ile Güney Kore olurken, söz konusu miktar Haziran ayında 26.398 mt ve Temmuz 2025'te 24.670 mt seviyesinde yer almıştı. Temmuz ayında ABD'nin diğer başlıca hat borusu tedarikçileri 6.820 mt ile Meksika, 2.847 mt ile Hindistan ve 2.244 mt ile Tayvan oldu.