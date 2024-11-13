Stockholm Çevre Enstitüsü: Hurdanın geri dönüştürülmesi AB çelik sektöründe yenilenebilir enerji talebini azaltacak

Stockholm Çevre Enstitüsü, AB’deki mevcut çelik üretiminin üçte birini oluşturacak olan yeşil çelik projelerini analiz ettiği bir rapor yayımladı. Çelik sektörü AB’deki karbon emisyonunun yaklaşık %5’ini oluşturuyor ve sektörün iklim hedeflerine uyum sağlamak için 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %55 oranında azaltması gerekiyor.

Rapora göre yeşil çelik üretiminde AB’de hedeflenen yerel yenilenebilir hidrojen üretiminin %19’una ihtiyaç duyulacak. Söz konusu oran 2030 yılına kadar yıllık 1,7 milyon mt’a karşılık gelirken 2045 yılına kadar 1,9 milyon mt’a çıkacağı öngörülüyor. Yeşil çelik projeleri için yenilenebilir elektrik talebinin yıllık 135 TW saate ulaşacağı tahmin ediliyor. Hurdanın geri dönüştürülmesi ve sıcak briketlenmiş demir ithalatı, hem yenilenebilir hidrojen ve elektriğe yönelik talebi önemli ölçüde azaltacak olsa da kendi kendine yeterliliği ve istihdamı olumsuz etkileyecek.

Raporda incelenen farklı senaryolarda enerji ihtiyaçlarında büyük farklılıklar bulunduğundan AB, üye devletler ve çelik üreticileri tarafından yapılan şeffaf planlama, sektörler arası elektrik talebinin dengeli olması ve karbondan arındırma hedefine ulaşılması açısından önem taşıyor. AB’deki yeşil çelik projelerinin çoğunun 2030 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Raporda, çelik sektörünün yenilenebilir elektrik talebinin tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi ve planlanmasının, gecikmelerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.