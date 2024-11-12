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EUROFER AB çelik sektörünün rekabet gücünü canlandırmak için acil eylem planı talep ediyor

Salı, 12 Kasım 2024 14:26:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Parlamentosunun, AB Çelik ve Temel Metal Eylem Planı hazırlamakla görevlendirilen Avrupa Komisyonu Üyesi Stéphane Séjourné için gerçekleştireceği oturum öncesinde Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ticaret sendikası IndustriAll Europe ile ortaklaşa yayımladığı bildiride çeliğin rekabet gücünü canlandırmak ve yeşil dönüşümün yanı sıra Avrupa çelik sektöründeki istihdamı güvence altına almak için acilen bir AB Çelik Eylem Planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. EUROFER ve IndustriAll Europe, Avrupa Komisyonu için ortak bir dizi talep hazırladı.

Ortak bildiriye göre Avrupa Komisyonu ve üye devletlerden, AB ticaret savunma araçlarının güçlendirilmesi ve kötüleşen küresel çelik kapasite fazlasının etkisinin ele alınması için daha sağlam bir vergi rejimi; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının uygulanması ve herhangi bir hileye mahal verilmemesi için alınan önlemlerin izlenmesi; yenilenebilir ve düşük karbonlu elektrik teminine yönelik önlemler alınması; Avrupa’da üretilen yeşil çelik için öncü pazarlar yaratmaya yönelik bir politika uygulanması; hurda dahil olmak üzere çelik üretimi için gereken kritik hammaddelere erişimin sağlanması; adil geçişe ilişkin politikanın desteklenmesi talep edildi.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “Karbondan arındırmaya yönelik milyarlarca dolarlık yatırımımız risk altındayken ABD ve Çin’deki rakiplerimizden 2-3 kat daha yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıyayız. Avrupa’da çelik üretimini sürdürmek için ticaret, enerji ve yeşil pazarlara yönelik güçlü önlemler içeren bir AB Çelik Eylem Planına artık her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. ABD’deki seçimlerin ardından AB ve ABD’nin, üçüncü ülke kaynaklı çelik kapasite fazlası ve her iki tarafa da zarar veren adil olmayan ticaret uygulamaları gibi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için birlikte çalışmasını istiyoruz,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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