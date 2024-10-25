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Blastr Green Steel Knauf Interfer’e ultra düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Cuma, 25 Ekim 2024 10:39:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, yıllık 100.000 mt ultra düşük karbonlu çelik tedarik etmek üzere Avrupa merkezli çelik işleme ve distribütörlük şirketi Knauf Interfer ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu iş birliğiyle Avrupa’da karbondan arındırılmış çelik ürün tedarikinin artırılması hedefleniyor.

Söz konusu iş birliği sayesinde şirketler, Almanya’nın Duisburg kentinde bir Avrupa ultra düşük karbonlu çelik tedarik ağı geliştirecek. Avrupa’nın en büyük iç limanındaki Duisburg, modern lojistik imkanları sayesinde önemli bir merkez olarak hizmet verecek ve Orta Avrupalı ​​müşterilere en ekonomik ve sürdürülebilir teslimatın yapılmasını sağlayacak.

Blastr, Finlandiya’nın Inkoo kentinde yıllık 2,5 milyon mt ultra düşük karbonlu çelik üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir çelik tesisi ve İngiltere’deki yeşil pelet tesisiyle, üretim sürecinde kömür yerine hidrojen ve temiz enerji kullanarak geleneksel çelik üretimine kıyasla %90 daha az karbon emisyonuna sahip bir düşük karbonlu çelik değer zinciri yaratıyor.


Etiketler: Norveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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