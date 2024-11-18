Rio Tinto GravitHy’nin Fransa’daki karbondan arındırma projesini destekleyecek

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, Fransa merkezli sürdürülebilir demir şirketi GravitHy’nin çelik karbondan arındırma projesi olan düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretim tesisini desteklemek için anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Rio Tinto, GravitHy’nin projesine yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet tedarik etmenin yanı sıra GravitHy’nin ürettiği ultra düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demirin satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere GravitHy’nin Fransa’nın güneyindeki Fos-sur-Mer’de inşa edilecek ve yıllık iki milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretim tesisinin 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Bir limanın yakınında yer alacak olan tesis, doğrudan indirgenmiş peletleri sıcak briketlenmiş demire dönüştürmek için mevcut şebekeye bağlı nükleer enerjiyle desteklenen ultra düşük karbonlu hidrojen üretim altyapısına sahip olacak. Bu süreç, şirketin çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu %90 ve üzerindeki oranlarda azaltacak.