Benteler inşaat sektörüne yönelik yeni sürdürülebilir çelik borusunu tanıttı

Avusturya merkezli boru üreticisi Benteler Steel/Tube Manufacturing Corporation, inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasını desteklemek amacıyla CliMore® markası altında yeni sürdürülebilir çelik boru ürettiğini duyurdu.

Benteler’in Dinslaken tesisinde düşük karbonlu çelik ve yeşil elektrik kullanılarak üretilen söz konusu yüksek kaliteli dikişsiz borunun inşaat sahalarında temel ve stabilizasyon için mikro kazık veya zemin çivisi olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Öte yandan inşaat sektörüne yönelik jeoteknik, kalıp ve hendek sistemleri üreticisi Almanya merkezli Ischebeck GmbH’nin ürünü sipariş eden ilk müşteri olduğu ve bu sayede karbon ayak izini azaltacağı vurgulandı.