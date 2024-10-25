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Saarstahl yeni elektrik ark ocağı için Primetals’tan trafo merkezi temin edecek

Cuma, 25 Ekim 2024 13:52:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Almanya merkezli Stahl-Holding Saar’ın (SHS) uzun mamul üretiminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Saarstahl’in Völklingen tesisi için yeni trafo merkezi sipariş ettiğini duyurdu.

Völklingen’de inşası devam 185 tonluk yeni elektrik ark ocağını elektrik şebekesine bağlayacak trafo merkezinin voltajı 110 kilovolt’tan (kV) 35 veya 10,5 kV’ye dönüştüreceği ifade edildi. Bununla birlikte projenin Saarstahl’in karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulandı. Primetals, yeni trafo merkezinin 2026 yılının Ağustos ayında faaliyete alınmasını bekliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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