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İsveçli Alleima yeni yatırımla enerji verimliliğini artıracak

Perşembe, 14 Kasım 2024 11:47:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında Sandviken sanayi parkında statik kompansatör (STATCOM) kuracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Sandviken’de elektrik ark ocağı gibi teknolojilerin kullanımı arttıkça enerji akımındaki dalgalanmaların da arttığı ifade edildi. Dolayısıyla İsviçre merkezli teknoloji şirketi Hitachi Energy tarafından tedarik edilecek ekipmanın dalgalanmaları azaltacağı, enerji verimliliğini artıracağı ve enerji kalitesini iyileştireceği dile getirildi.

Öte yandan yatırım sayesinde Alleima’nın gelecekte ihtiyaç duyacağı enerjiyi temin edebileceği ve çelik üretiminde istikrarının artacağı vurgulandı.

STATCOM’un 2026 yılının yaz aylarının sonrasında faaliyete geçmesi planlanıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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