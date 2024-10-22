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Avrupa Komisyonu SSAB’nin karbonsuzlaşmasına yönelik devlet yardımını onayladı

Salı, 22 Ekim 2024 12:02:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, İsveç hükümetinin yerel vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin karbonsuzlaşma stratejisi için sunduğu 128 milyon €’luk devlet yardımına onay verdiğini duyurdu. Devlet yardımı, Avrupa Yeşil Mutabakat ve Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’na katkı sağlamanın yanı sıra Rusya’dan ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak.

İsveç hükümeti, SSAB’nin Luleå tesisinde elektrik ark ocağı yoluyla yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla 128 milyon € tahsis edecek. Devlet yardımının projeyi üç yıl hızlandıracağı ve yeşil çelik üretiminin 2029 yılından itibaren başlamasının planlandığı öğrenildi.

Açıklamada, “Devlet yardımı sayesinde İsveç hükümeti, SSAB’nin Norrbotten bölgesinde elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişini hızlandıracak. Aynı zamanda AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda çelik değer zincirinin karbondan arındırılmasına katkı sağlayacak ve rekabet koşullarının bozulmasını engelleyecek,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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