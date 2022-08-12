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Stelco’nun satış gelirleri yükselen fiyatlar sayesinde ikinci çeyrekte arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 14:53:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu çeyrekte şirketin net kârı birinci çeyrekte kaydedilen 262 milyon $ ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 363 milyon $ net kâra kıyasla 550 milyon $ seviyesinde yer aldı. İkinci çeyrekte Stelco’nun satış gelirleri yükselen ortalama satış fiyatları sayesinde yıllık %12,9 ve çeyreklik bazda %14,4 artışla 1,03 milyar $ olurken, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %13,1 artışla 464 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında Stelco’nun net kârı 2021 yılının ilk yarısında kaydedilen 482 milyon $ net kâra kıyasla %69,2 artışla 816 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin satış gelirleri ilk yarıda yıllık %22,7 artışla 1,94 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %45,5 artışla 866 milyon $ seviyesinde yer aldı.

İkinci çeyrekte şirket yıllık %0,3 düşüş ve birinci çeyreğe kıyasla %13,9 artışla 614.167 mt ürün sevk ederken, yılın ilk yarısında şirketin ürün sevkiyat tonajı yıllık %6,1 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket üçüncü çeyrekte çelik fiyatlarının piyasadaki mevcut eğilimler ve satış faaliyetlerine paralel olarak yumuşamasını bekliyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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