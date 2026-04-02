 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Algoma...

Algoma Steel 2026 yılı ilk çeyrek beklentilerini açıkladı, negatif AVFÖK değeri öngörülüyor

Perşembe, 02 Nisan 2026 11:42:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanadalı çelik üreticisi Algoma Steel Group Inc., 31 Mart 2026 tarihinde sona eren ilk çeyreğe ilişkin mali ve operasyonel beklentilerini açıkladı. Şirket söz konusu dönemde toplam çelik sevkiyatlarının yaklaşık 220.000 mt seviyesinde gerçekleşmesini beklerken, düzeltilmiş AVFÖK değerinin -25 milyon $ ile -35 milyon $ aralığında olacağını öngördüğünü belirtti.

Şirket AVFÖK beklentisinin elektrik ark ocağı faaliyetlerinin devreye alma sürecinde üretim tonajlarının optimal seviyelerin altında kalması nedeniyle çeyrek boyunca oluşan yüksek maliyetleri yansıtan 90-95 milyon $ seviyesinde bir düzeltmeyi içerdiğini ifade etti.

Elektrik ark ocağı geçişi yapısal avantajlara rağmen maliyet baskısı yaratıyor

Algoma Steel’e göre negatif AVFÖK beklentisi ağırlıklı olarak elektrik ark ocağının devreye alınmasının ardından yaşanan geçiş sürecine bağlı bulunuyor. Şirket devreye alma döneminde kapasite kullanımında düşüş ve sabit maliyetlerde artış görüldüğünü vurguladı.

Algoma Steel CEO’su Rajat Marwah, 2026 yılının ilk çeyreğinin şirketin operasyonel dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Marwah, yüksek fırın ve kok tesislerinin devreden çıkarılmasının tamamlandığını ve yaklaşık 1 milyar $ tutarındaki yatırımın ardından elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine tam geçiş sağlandığını belirtti.

Algoma Steel kısa vadede talepteki zayıflığın sevkiyat hacimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini, ancak elektrik ark ocağı bazlı üretimin sunduğu yapısal maliyet avantajlarının düzeltilmiş AVFÖK değerine dönemsel olarak anlamlı bir iyileşme olarak yansımasının beklendiğini ifade etti.

Tüm fiyatlar Kanada doları bazındadır.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis