Algoma Steel'in net zararı 2026'nın ikinci çeyreğinde daraldı, levha satışları rekor kırdı

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc., 2026 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemindeki 110,6 milyon CAD net zarara kıyasla %13 iyileşmeyle 96 milyon CAD net zarar açıkladı. Şirketin geliri 589,7 milyon CAD seviyesinden 267,5 milyon CAD seviyesine gerilerken düzeltilmiş AVFÖK değeri, 32,4 milyon CAD zarardan 13,8 milyon CAD seviyesine yükseldi.

ABD'nin 232. Madde vergilerinin şirketin geleneksel ihracat faaliyetlerini kısıtlaması nedeniyle sevkiyatlar yıllık %61,6 düşüşle 181.473 ton oldu. Faaliyet zararı 85,1 milyon CAD seviyesinden 134,2 milyon CAD seviyesine yükselirken, 45 milyon CAD tutarındaki sigorta geliri ve kur farkı kazancı net zararın daralmasını sağladı

Yüksek fırın faaliyetlerinin 18 Ocak 2026 tarihinde kalıcı olarak durdurulmasının ardından şirket yalnızca elektrik ark ocaklarıyla üretime geçti. Ton başına ortalama net satış fiyatı yıllık %20,2 artışla 1.361 CAD olurken ton başına maliyet 1.411 CAD seviyesinde yer aldı. ABD'ye yapılan sevkiyatların toplam sevkiyatlardaki payı %54'ten %23'e, doğrudan vergi maliyetleri ise 64,1 milyon CAD seviyesinden 18,7 milyon CAD seviyesine geriledi.

Algoma Steel, ikinci elektrik ark ocağında ilk üretimin üçüncü çeyrekte gerçekleştirilmesini ve kapasite kullanım düzeltmesinin dördüncü çeyrekte tamamen sona ermesini bekliyor. Dönüşüm tamamlandığında tesisin yıllık yaklaşık 3,7 milyon ton ham çelik kapasitesine ulaşması ve karbon emisyonlarını yaklaşık %70 azaltması öngörülüyor.

Algoma Steel CEO'su Rajat Marwah, “Levha satışlarımız üst üste ikinci çeyrekte rekor kırarken ilk elektrik ark ocağımız planlandığı şekilde üretimini artırdı ve geçiş maliyetleri önemli ölçüde azaldı. İkinci ünitede ilk üretimin üçüncü çeyrekte gerçekleştirilmesiyle Algoma tarihindeki en büyük dönüşümün son aşamasına giriyoruz. ABD'nin %50 oranındaki 232. Madde vergileri tarifeleri geleneksel ABD pazarına erişimimizi fiilen engellese de Kanada ve levha odaklı stratejimiz sonuç veriyor,” ifadelerini kullandı.