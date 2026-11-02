Algoma Steel 2026'nın üçüncü çeyreğinde zarar açıkladı, sevkiyatlar dip seviyeyi gördü

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel Group Inc. çeşitli faktörlerin etkisiyle sevkiyatlarının önemli ölçüde gerilediği üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı. Şirket, çeyrek sonunun ardından ikinci elektrik ark ocağının devreye alındığını ve ilk çelik üretiminin 9 Ekim'de gerçekleştirildiğini vurguladı.

Algoma Steel, üçüncü çeyrekte 129,6 milyon CAD net zarar kaydetti. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 96 milyon CAD, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise 485,1 milyon CAD net zarar açıklamıştı. Üçüncü çeyrekte satış gelirleri, önceki çeyrekteki 267,5 milyon CAD seviyesine kıyasla %6,8, geçen yılın aynı dönemindeki 523,9 milyon CAD seviyesine kıyasla ise %52,4 düşerek 249,4 milyon CAD oldu.

Şirketin üçüncü çeyrek sevkiyatları ikinci çeyrekteki 181.473 tona kıyasla %20,4 ve 2025 yılının aynı dönemindeki 419.173 tona kıyasla %65,5 azalarak 144.527 ton seviyesinde yer aldı. Ton başına ortalama net satış geliri ise önceki çeyrekteki 1.361 CAD seviyesine kıyasla %10,9, bir yıl önceki 1.129 CAD seviyesine kıyasla %33,7 artarak 1.510 CAD oldu. Bu artışta çelik fiyatlarının yükselmesi ve kalın sacın toplam satışlar içindeki payının artması etkili oldu.

Şirket, satışlar ve kârlılıktaki düşüşü üç temel nedene bağladı. Bunlardan ilki, 18 Ocak 2026 tarihinde tüm yüksek fırın faaliyetlerinin durdurulmasının ardından yalnızca elektrik ark ocağı ile çelik üretimine geçiş kapsamında üretimin hâlen artırılma aşamasında olması. İkinci neden ABD'nin 232. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin ihracat satışları üzerindeki önemli etkisi oldu. Üçüncü olarak ise Lake Superior Power (LSP) elektrik üretim tesisindeki beklenmedik kesinti üretimi yavaşlattı. Bununla birlikte şirket ilerideki planlı duruş sürelerini azaltmak amacıyla önceden planlanan bakım çalışmalarını bu kesinti dönemine çekti.

Algoma Steel CEO'su Rajat Marwah, çeyrek boyunca yaşanan zorluklara değinerek, “Bu ayın başlarında ikinci EAO ünitesinde ilk çeliğimizi ürettik. Bu, Algoma için önemli bir dönüm noktası ve çalışanlarımız ile yüklenicilerimizin yıllardır disiplinle yürüttüğü çalışmaların bir sonucu… Algoma tarihinin en önemli dönüşümünün son aşamasına giriyoruz,” ifadelerini kullandı.