 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Algoma...

Algoma Steel elektrik ark ocağına geçişle sevkiyatların azalması nedeniyle 2026 yılı ilk çeyreğinde net zarar kaydetti

Perşembe, 14 Mayıs 2026 10:25:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Algoma Steel Group Inc. bu yılın ilk üç ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket ilk çeyrekte, önceki yılın aynı dönemindeki 24,5 milyon C$ net zarara kıyasla 159,4 milyon C$ konsolide net zarar bildirdi. Gelirler bir önceki yıl kaydedilen 517,1 milyon C$ seviyesinden 296,9 milyon C$ seviyesine gerilerken, faaliyet zararı 139,9 milyon C$ seviyesinden 153,5 milyon C$ seviyesine çıktı. Şirket eski yüksek fırın faaliyetlerinden elektrik ark ocağı üretimine geçişten ve vergilerden ciddi düzeyde etkilendi.

Algoma 18 Ocak 2026 tarihinde yüksek fırını ve ilgili kok bataryalarında üretimi kalıcı olarak durdurarak 125 yıllık kömür bazlı entegre çelik üretimine son vermişti. 2026 yılının ilk çeyreği, tüm ham çelik üretiminin yeni elektrik ark ocağı tesisinden sağlandığı ilk tam çeyrek oldu. 1 No’lu elektrik ark ocağı ve çelikhane 24 saatlik programla çalışırken, 2 No’lu ocağın inşaatı tamamlanmak üzere olup çelik üretiminin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Geçiş tamamen tamamlandığında Algoma tesisinin yıllık ham çelik kapasitesinin yaklaşık 3,7 milyon mt olması ve karbon emisyonlarını elektrik ark ocağı öncesi seviyelere kıyasla yaklaşık %70 azaltması bekleniyor.

ABD’nin 232. Madde kapsamında Kanada çeliğine uyguladığı %50 vergi piyasayı belirlemeye devam ederken, 2026 yılının ilk çeyreğinde doğrudan vergi maliyetleri bir önceki yıl kaydedilen 10,5 milyon C$ seviyesinden 27,4 milyon C$ seviyesine yükseldi. ABD’ye yapılan sevkiyatlar tarihsel olarak %45-55 aralığında bulunan seviyeye kıyasla toplam çelik tonajının %28’ini oluşturdu.

Mali İşler Direktörü Michael Moraca, 90,2 milyon C$ seviyesindeki kapasite kullanım giderinin elektrik ark ocağı üretiminin artmasıyla birlikte kademeli olarak düşmesinin ve dördüncü çeyrek itibarıyla ortadan kalkmasının beklendiğini, 1 No’lu elektrik ark ocağının üretimini artırmaya devam etmesi ve 2 No’lu elektrik ark ocağının devreye alınmasıyla önümüzdeki çeyreklerde mali sonuçlarda hafif iyileşme öngörüldüğünü söyledi. Levha üretiminin 2026 boyunca sıralı olarak artması beklenirken, 232. Madde kapsamında uygulanan %50’lik verginin artık kalıcı hale geldiği düşünülüyor. Elektrik ark ocağı inşaatının tamamlanması sonucunda sermaye harcamalarının keskin şekilde azalmasıyla şirket mali kaynaklarını stratejik büyüme fırsatlarına yönlendirmeyi bekliyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Champion Iron 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde rekor üretim açıkladı, DRPF projesinde ilerleme kaydetti

05 May | Çelik Haberler

Algoma Steel 2026 yılı ilk çeyrek beklentilerini açıkladı, negatif AVFÖK değeri öngörülüyor

02 Nis | Çelik Haberler

Champion Iron 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde rekor çeyreklik satış açıkladı

02 Şub | Çelik Haberler

Champion Iron 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde rekor satış açıkladı

04 Kas | Çelik Haberler

Algoma Steel’in çelik sevkiyatları dördüncü çeyrekte beklentilere paralel

24 Haz | Çelik Haberler

Algoma Steel 2023-24 mali yılının ikinci çeyreğinde sevkiyatların azalmasını bekliyor

02 Eki | Çelik Haberler

Algoma Steel’in net kârı düşen fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle birinci çeyrekte azaldı

15 Ağu | Çelik Haberler

Algoma Steel’in net kârı 2022-23 mali yılında düştü

27 Haz | Çelik Haberler

Algoma Steel’in net kârı artan maliyetler nedeniyle ikinci çeyrekte düştü

09 Kas | Çelik Haberler

Stelco dördüncü çeyrekte kâra döndü

25 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis