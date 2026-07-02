Algoma Steel 2026’nın ikinci çeyreğinde rekor kalın levha satışı gerçekleştirebilir

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel Group Inc., 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ikinci çeyrekte toplam çelik sevkiyatının 175.000-180.000 mt aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri beklentisi ise 5-15 milyon CAD$ aralığında yer aldı.

Algoma Steel, zorlu piyasa koşullarına rağmen çeyrek boyunca rekor kalın levha satışları kaydettiğini ve ilk elektrik ark ocağının planlandığı şekilde devreye alma sürecini sürdürdüğünü bildirdi. Şirket, ikinci elektrik ark ocağını 2026 yılının ikinci yarısında devreye alarak geleneksel yüksek fırınlı çelik üretiminden çıkış sürecini tamamlamayı hedefliyor.

Şirket ayrıca elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretilen ve daha düşük emisyon profiline sahip çelik ürünleri için Volta adlı yeni markasını tanıttı. Algoma, elektrik ark ocağı dönüşümünün tamamlanmasıyla karbon emisyonlarında yaklaşık %70 oranında azalma bekliyor.