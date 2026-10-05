 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Algoma...

Algoma Steel elektrik kesintisinin etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde AVFÖK değerinin düşmesini bekliyor

Pazartesi, 05 Ekim 2026 10:13:00 (GMT+3)   |   San Diego

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc. (Algoma), Lake Superior Power'da (LSP) yaşanan elektrik kesintisinin elektrik ark ocağındaki üretimi geçici olarak sınırladığını ve bunun sonucunda azalan sevkiyat tonajları ile daha olumsuz satış karmasının üçüncü çeyrek sonuçlarını etkilediğini belirterek bu döneme ilişkin beklentilerini açıkladı.

Algoma 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte toplam çelik sevkiyatının yaklaşık 131.542 mt olmasını beklediğini belirtti. Bu tonaj 2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 164.630 mt seviyesine kıyasla 33.088 mt veya %20,1, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 380.267 mt seviyesine kıyasla ise 248.726 mt veya %65,4 düşüşe işaret ediyor.

Şirketin düzeltilmiş AVFÖK değerinin negatif 10-20 milyon Kanada doları aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklenti, yaklaşık 50-55 milyon Kanada doları tutarındaki kapasite kullanım düzeltmesinin olumlu etkisini de içeriyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13,8 milyon Kanada doları, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise negatif 87,1 milyon Kanada doları düzeltilmiş AVFÖK değeri açıklamıştı.

Şirketin mali işler direktörü Michael Moraca, beklenmedik kesintinin çeyrek sonuçları üzerindeki etkisini kabul ederken, “Önceki açıklamalarımızla uyumlu olarak kesinti dönemini planlı bakım çalışmalarını hızlandırmak ve ikinci elektrik ark ocağındaki devreye alma çalışmalarını ilerletmek için kullandık. Bu çalışmalar, gelecekteki planlı duruş sürelerini azaltmamıza yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Şirketin CEO'su Rajat Marwah ise “Elektrik tedarikinin tamamen yeniden sağlanması, planlı duruşların geride kalması, ikinci ocağımızın ticari faaliyete geçmeye yaklaşması ve çelik fiyatlarının iyileşmesiyle birlikte dönüşümümüzün son aşamasına girerken güçlü bir konumda olduğumuza inanıyoruz,” dedi.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Algoma Steel 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Türk sıcak rulo sac üreticileri yerel ve ihracat tekliflerini artırarak Aralık-Ocak satışlarına yöneldi

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Almanya'da hurda fiyatlarının Ekim ayında artması beklenirken, artış miktarı belirsiz

05 Eki | Hurda ve Hammadde

BAE'de inşaat demiri fiyatları rekabetçi ithalatın baskısıyla hafifçe geriledi

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Formosa Kasım-Aralık sevkiyatlı yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 12$/mt artırdı

05 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Metinvest Piombino'daki yeşil çelik tesisi projesinden çekilmeyi değerlendiriyor

05 Eki | Çelik Haberler

AB çelik ithalat kotaları dördüncü çeyreğin ilk günlerinde hızla tükendi

05 Eki | Çelik Haberler

Türk üreticiler inşaat demiri fiyatlarını düşürdü, yerel spot inşaat demiri fiyatları da gevşedi

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş 5 Ekim'de uzun mamul fiyatlarında keskin düşüş açıkladı

05 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

EUROFER Başkanı Türk çelik sektörü temsilcileriyle SKDM ve rekabetçilik üzerine bir araya geldi

05 Eki | Çelik Haberler

ABD Türkiye'den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

05 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis