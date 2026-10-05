Algoma Steel elektrik kesintisinin etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde AVFÖK değerinin düşmesini bekliyor

Kanada merkezli Algoma Steel Group Inc. (Algoma), Lake Superior Power'da (LSP) yaşanan elektrik kesintisinin elektrik ark ocağındaki üretimi geçici olarak sınırladığını ve bunun sonucunda azalan sevkiyat tonajları ile daha olumsuz satış karmasının üçüncü çeyrek sonuçlarını etkilediğini belirterek bu döneme ilişkin beklentilerini açıkladı.

Algoma 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte toplam çelik sevkiyatının yaklaşık 131.542 mt olmasını beklediğini belirtti. Bu tonaj 2026 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 164.630 mt seviyesine kıyasla 33.088 mt veya %20,1, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 380.267 mt seviyesine kıyasla ise 248.726 mt veya %65,4 düşüşe işaret ediyor.

Şirketin düzeltilmiş AVFÖK değerinin negatif 10-20 milyon Kanada doları aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklenti, yaklaşık 50-55 milyon Kanada doları tutarındaki kapasite kullanım düzeltmesinin olumlu etkisini de içeriyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13,8 milyon Kanada doları, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise negatif 87,1 milyon Kanada doları düzeltilmiş AVFÖK değeri açıklamıştı.

Şirketin mali işler direktörü Michael Moraca, beklenmedik kesintinin çeyrek sonuçları üzerindeki etkisini kabul ederken, “Önceki açıklamalarımızla uyumlu olarak kesinti dönemini planlı bakım çalışmalarını hızlandırmak ve ikinci elektrik ark ocağındaki devreye alma çalışmalarını ilerletmek için kullandık. Bu çalışmalar, gelecekteki planlı duruş sürelerini azaltmamıza yardımcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Şirketin CEO'su Rajat Marwah ise “Elektrik tedarikinin tamamen yeniden sağlanması, planlı duruşların geride kalması, ikinci ocağımızın ticari faaliyete geçmeye yaklaşması ve çelik fiyatlarının iyileşmesiyle birlikte dönüşümümüzün son aşamasına girerken güçlü bir konumda olduğumuza inanıyoruz,” dedi.