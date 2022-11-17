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Stelco’nun satış gelirleri düşen fiyatlar nedeniyle üçüncü çeyrekte azaldı

Perşembe, 17 Kasım 2022 13:53:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu çeyrekte şirketin net kârı ikinci çeyrekte kaydedilen 554 milyon $ ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 614 milyon $ net kâra kıyasla 158 milyon $ seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte Stelco’nun satış gelirleri düşen ortalama satış fiyatları nedeniyle yıllık %37,5 ve çeyreklik bazda %18,4 düşüşle 846 milyon $ olurken, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %68,8 düşüşle 245 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında Stelco’nun net kârı 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,09 milyar $ net kâra kıyasla %11,1 düşüşle 974 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin satış gelirleri ilk dokuz ayda yıllık %5 düşüşle 2,78 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %19,6 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirket yıllık %3,3 düşüş ve ikinci çeyreğe kıyasla %1,3 artışla 622.332 mt ürün sevk ederken, yılın ilk dokuz ayında şirketin ürün sevkiyat tonajı yıllık %5,1 düşüşle 1,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Maliyet enflasyonunun yol açtığı sıkıntılara ve çelik fiyat trendlerindeki bozulmaya rağmen, Stelco üçüncü çeyrekte sevkiyat hacimlerini çeyreklik bazda artırmayı başardı.

Şirket dördüncü çeyrekte çelik fiyatlarının piyasadaki mevcut eğilimler ve satış faaliyetlerine paralel olarak yumuşamasını bekliyor.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Mali Sonuçlar 

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