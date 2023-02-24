Stelco’nun satış gelirleri düşen fiyatlar nedeniyle dördüncü çeyrekte azaldı, sevkiyatlar arttı

Cuma, 24 Şubat 2023 10:45:19 (GMT+3) | İstanbul

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu çeyrekte şirketin net kârı üçüncü çeyrekte kaydedilen 158 milyon $ ve 2021 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 513 milyon $ net kâra kıyasla 23 milyon $ seviyesinde yer aldı. Dördüncü çeyrekte Stelco’nun satış gelirleri düşen ortalama satış fiyatları nedeniyle yıllık %43,1 ve çeyreklik bazda %20,3 düşüşle 674 milyon $ olurken, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %87,8 düşüşle 82 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Satış gelirlerindeki düşüş sevkiyatlardaki artışla dengelendi.

Yılın tamamında Stelco’nun net kârı 2021 yılında kaydedilen 1,6 milyar $ net kâra kıyasla %38 düşüşle 997 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin satış gelirleri yıllık %16 düşüşle 3,46 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %41,9 düşüşle 1,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte şirket yıllık %7 artış ve üçüncü çeyreğe kıyasla %2 düşüşle 607.817 mt ürün sevk ederken, yılın tamamında şirketin ürün sevkiyat tonajı yıllık %2 düşüşle 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket dördüncü çeyreğin sonunda fiyatlarda görülen istikrarın 2023 yılının ilk çeyreğindeki performansına yansıyacağını düşünüyor.