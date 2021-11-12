Stelco’nun net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Cuma, 12 Kasım 2021 09:44:47 (GMT+3) | San Diego

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc., üçüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin net satış gelirleri, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 918 milyon $’a ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 237 milyon $’a kıyasla 1,35 milyar $ oldu. Ayrıca, söz konusu dönemde, Stelco’nun net kârı, ikinci çeyrekte kaydedilen 363 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 88 milyon $ net zarara kıyasla 614 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yapılan basın açıklamasında, ton başına ortalama satış fiyatlarının %165 ve sevkiyat hacminin %113 artmasının yanında çelik dışı ürün satışlarının 61 milyon $’a çıkmasının, şirketin net satış gelirlerindeki yükselişe katkı sağladığı belirtildi.

Stelco CFO’su Paul Scherzer, konuya ilişkin, “Mevcut koşulların dördüncü çeyrekte de devam etmesini ve sevkiyatlarımızın, yılın ilk yarısıyla uyumlu olmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.