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Stelco dördüncü çeyrekte kâra döndü

Cuma, 25 Şubat 2022 09:32:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Kanadalı çelik üreticisi Stelco Holdings Inc. geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu çeyrekte şirketin net kârı üçüncü çeyrekte kaydedilen 614 milyon $’a kıyasla 513 milyon $ seviyesinde yer alırken, şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 47 milyon $ net zarardan kâra dönmüş oldu. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte kaydedilen 1,35 milyar $’a ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde kaydedilen 424 milyon $’a kıyasla 1,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte toplam sevkiyat tonajı bir önceki çeyrekte kaydedilen 644.101 mt’a ve 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 443.613 mt’a kıyasla 567.897 mt oldu.

Stelco 2021 yılında net kârının 2020 yılında kaydedilen 1,52 milyar $ net zarardan 1,61 milyar $ net kâra döndüğünü bildirdi. Ayrıca şirketin satış gelirleri bir önceki yıl kaydedilen 1,52 milyar $’a kıyasla 4,14 milyar $ olarak kayıtlara geçti.

Toplam sevkiyat tonajı 2021 yılında, bir önceki yıl kaydedilen 1.832.513 mt’a kıyasla 2.440.327 mt seviyesinde yer aldı.

Stelco Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alan Kestenbaum, “Fiyatlardaki düşüş, girdi maliyetleri üzerindeki enflasyon baskısı ve zayıf talep nedeniyle kâr marjlarının bu yıl baskı altında kalmasını bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Kanada  mali sonuçlar  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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