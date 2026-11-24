İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB ve yerel çelik üreticisi Stegra, Stegra'nın Boden kentindeki entegre yeşil çelik tesisine uzun vadeli doğrudan indirgeme kalite demir cevheri peleti tedarik edilmesi olasılığına yönelik iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Stegra'nın açıklamasına göre anlaşma daha önce açıklanan deneme amaçlı sevkiyat planlarına dayanırken, ticari, teknik ve lojistik alanlarda iş birliğini kapsıyor. Şirketler, uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzalanması, pelet test programının uygulanması ve LKAB'nin tesisleri ile Stegra'nın Boden tesisi arasında demir yolu taşımacılığına yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışacak.

LKAB ve Stegra pelet performansını ve demir yolu lojistiğini değerlendirecek

Teknik test programı kapsamında şirketler, LKAB'nin doğrudan indirgeme kalite peletlerinin fiziksel, kimyasal ve metalürjik özelliklerini Stegra'nın üretim sürecine uygun koşullar altında değerlendirecek.

Öte yandan lojistik alanındaki iş birliği, Boden tesisine güvenilir ve verimli pelet sevkiyatı sağlamak amacıyla nakliye güzergâhlarını, terminal altyapısını, yükleme ve boşaltma faaliyetlerini, tren ve vagon gerekliliklerini ve beklenmedik durumlara yönelik planlamaları kapsayacak.

LKAB CEO'su Johan Menckel, şirketin yüksek kaliteli demir cevheriyle rekabetçi ve sıfıra yakın emisyonlu endüstriyel değer zincirlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini vurguladı. Öte yandan Stegra CEO'su Håkan Buskhe, yerel kaynaklardan demir cevheri tedarikinin projenin başlangıcından bu yana hedefleri arasında yer aldığını belirterek LKAB ile daha yakın iş birliğinin hem Boden projesini hem de İsveç'in endüstriyel değer zincirini güçlendireceğini ifade etti.