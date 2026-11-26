Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsveçli yeşil çelik üreticisi Stegra, Boden kentindeki yeşil çelik tesisini tamamlamak için en az 2 milyar $ ilave finansmana ihtiyaç duyuyor.

İlave finansman ihtiyacının, daha önce yaşanan finansman sıkıntısının projedeki çalışmaları yavaşlatmasının ardından inşaat maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Çeşitli finansman seçenekleri değerlendiriliyor

Şirketin mevcut hissedarlardan ek sermaye sağlanması, kamu desteği, yeni krediler ve kredi veren kuruluşların daha esnek koşullar sunması dahil olmak üzere çeşitli finansman seçeneklerini değerlendirdiği ifade edildi. Planlanan varlık satışlarının, dış kaynak kullanımının ve stratejik ortaklıkların, ihtiyaç duyulan ilave sermaye miktarını azaltabileceği dile getirildi. Stegra'nın bu yılın Haziran ayında tamamlanan 1,4 milyar € tutarındaki finansman turuna öncülük eden Wallenberg Investments'ın müzakerelerde kilit rol oynamasının beklendiği ve tarafların Aralık ortasına kadar gerekli finansmanı sağlamayı hedeflediği paylaşıldı.

Stegra, projeyi tamamlamak için gereken finansmanı sağlamak üzere hissedarları ve kredi veren kuruluşlarla çalıştığını belirtirken, 2 milyar $ tutarındaki ek finansman ihtiyacına ilişkin haberleri teyit etmedi. Eylül ayında şirket, yapılan incelemenin projeyi tamamlama maliyetlerinin Haziran ayında tahmin edilen seviyelerin önemli ölçüde üzerinde olduğunu ortaya koymasının ardından ilave sermayeye ihtiyaç duyacağını resmen açıklamıştı. Maliyetlerdeki artışı, enflasyona ve inşaat faaliyetlerinin uzun süre düşük tempoda seyretmesinin ardından çalışmaların hızlandırılmasından kaynaklanan ilave maliyetlere bağlamıştı.