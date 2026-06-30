SSAB Luleå tesisi inşaat sahasındaki çalışmaları ikinci kez durdurdu

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Luleå’da inşa ettiği yeni çelik tesisinin şantiyesindeki bazı alanlarda gaz dedektörlerinin düşük seviyelerde hidrojen siyanür tespit etmesinin ardından çalışmaları yeniden durdurduğunu açıkladı.

Şirket tespit edilen seviyelerin geçerli mesleki maruziyet sınırlarının altında kaldığını ve sahadaki personel için risk teşkil etmediğini belirtirken, sahada çalışan hiçbir işçinin rahatsızlanmadığını bildirdi. Bununla birlikte SSAB, durum araştırılıp güvenli olduğu teyit edilene kadar etkilenen alanlarda ve zemin çalışmalarının sürdüğü bitişik bölgelerde çalışmaların yeniden başlamayacağını ifade etti.

SSAB Teknik Direktörü ve Dönüşüm Ofisi Başkanı Carl Orrling, çalışanların ve yüklenicilerin güvenliğinin şirketin en önemli önceliği olmaya devam ettiğini belirterek son dedektör ölçümlerinin ardından SSAB’nin ölçüm programını daha da genişleteceğini söyledi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere 3 Nisan tarihinde birkaç taşeron işçinin sahada rahatsızlık belirtileri bildirmesinin ardından da inşaat çalışmalarını durdurma kararı alınmış ve çalışmalar 27 Mayıs itibarıyla kademeli olarak yeniden başlatılmıştı. Öte yandan kapsamlı toprak, toprak gazı ve hava ölçümleri, bildirilen belirtilerle bağlantılı herhangi bir gaz tespit etmemişti.