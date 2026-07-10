Stegra revizyon öncesinde ETS’nin zayıflatılmamasını talep etti

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, Avrupa Birliği’ne mevcut iklim politikasını koruma çağrısında bulundu ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (AB ETS) Avrupa çelik sektörünün dönüşümüne yönelik yatırımların hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Açıklamada aralarında Stegra’nın da yerel aldığı diğer çelik üreticilerinin, açık ve öngörülebilir bir iklim politikası çerçevesine dayanarak düşük emisyonlu çelik üretimine milyarlarca avro yatırım yaptığına dikkat çekildi. Bu yatırımların Avrupa çelik sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü ve verimliliğini artırmasının yanı sıra Avrupa’nın özerkliğini, güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Endüstriyel karbonsuzlaşmaya daha güçlü destek verilmeli

Stegra, ETS’de revizyon yapmaya hazırlanan AB kurumlarından karbon fiyatını yapay olarak düşürecek önlemlerden kaçınarak sistemin bütünlüğünün korunmasını istedi. Ayrıca ETS ihalelerinden elde edilen gelirlerin çok daha büyük bir bölümünün sanayinin karbonsuzlaşmasına yönelik yatırımlara aktarılmasını ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) daha da güçlendirilmesini talep etti.

Stegra, ETS’nin korunması yönündeki istediğinin Outokumpu, SSAB, Salzgitter AG, Saarstahl AG, Dillinger, Stahl-Holding-Saar, Hydnum Steel, GravitHy ve LKAB gibi diğer Avrupalı çelik üreticileri tarafından da desteklendiğini ekledi.