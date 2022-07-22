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SSAB’nin satış gelirleri yüksek çelik fiyatları sayesinde ikinci çeyrekte arttı

Cuma, 22 Temmuz 2022 10:25:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 3,22 milyar SEK net kâr ve birinci çeyrekte kaydedilen 6,01 milyar SEK net kâra kıyasla 8,02 milyar SEK (785,29 milyon $) net kâr açıkladı. İkinci çeyrekte şirketin satış gelirleri artan çelik fiyatları sayesinde çeyreklik bazda %12,4 ve yıllık bazda %50 artışla 35,51 milyar SEK (3,47 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde şirket birinci çeyrekte kaydedilen 8,37 milyar SEK faaliyet kârına kıyasla 10,39 milyar SEK (1,01 milyar $) faaliyet kârı elde etti.

Yılın ilk yarısında ise SSAB geçtiğimiz yıl kaydedilen 4,73 milyar SEK net kâra kıyasla 14,04 milyar SEK (1,37 milyar $) net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %54,8 artışla 67,09 milyar SEK (6,56 milyar $) oldu. Şirketin söz konusu dönemdeki faaliyet kârı geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 6,07 milyar SEK’e kıyasla 18,77 milyar SEK (1,83 milyar $) seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan ikinci çeyrekte SSAB’nin ham çelik üretimi yıllık %8,3 düşüşle 1,98 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %10,7 düşüşle 1,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte şirketin sevkiyatları yıllık %2,8 düşüşle 1,71 milyon mt oldu. Üretim ve sevkiyatlardaki düşüş, slab stokunun azalması ve ilk çeyrekte Raahe’deki yüksek fırınlardan birinin askıya alınmasının ardından devreye alma süresinin uzamasından kaynaklandı. Yılın ilk yarısında şirketin ham çelik üretimi yıllık %12,6 düşüşle 3,73 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %10,8 düşüşle 3,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk altı ayında şirketin sevkiyatları yıllık %8,6 düşüşle 3,37 milyon mt oldu.  

SSAB’ye göre artan enflasyon, bileşen parça sıkıntısı ve Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan riskler nedeniyle piyasa görünümü belirsiz. Avrupa piyasasında mevsimsel yavaşlama görülürken, Kuzey Amerika kalın levha piyasasının nispeten yatay seyretmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrekte fiyatların ikinci çeyreğe kıyasla düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Ham Çelik İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar SSAB 

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